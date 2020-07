Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Aufgeschlitztes Verdeck eines Cabrios

Homburg (ots)

Am 02.07.2020, zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurde die Kunststoffheckscheibe eines blauen Ford StreetKA Cabrios mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher in der Karlstraße in Homburg geparkt war, durch einen bisher unbekannten Täter aufgeschlitzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell