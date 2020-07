Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bahnhofstraße in 66450 Bexbach

Bexbach (ots)

Am Nachmittag des 03.07.2020 kommt es gegen kurz nach 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in 66450 Bexbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Bei dem Verkehrsunfall wird der jugendliche Fahrzeugführer des Kleinkraftrads sowie dessen Sozia leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

