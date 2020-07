Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Niederwürzbach

Blieskastel (ots)

Am 29.06.2020, gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bezirksstraße in Blieskastel Niederwürzbach ein Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher hatte sich nach der Kollision, vermutlich beim Rangieren in oder aus einer benachbarten Parklücke, unerlaubt von der Unfall-stelle entfernt. An dem silberfarbenen Peugeot 308 mit Homburger Kreiskennzeichen des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

