Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrradfahrer bestiehlt 9-jähriges Kind in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel-Aßweiler (ots)

Am späten Montagnachmittag (gegen 17:30/18:00 Uhr) wurde ein 9-jähriges, aus Blieskastel-Aßweiler stammendes Mädchen, Opfer eines dreisten Diebstahls. Das Kind hielt sich auf einem Feldwirtschaftsweg zwischen Niederwürzbach und Biesingen auf, als ein etwa 40-jähriger E-Bike-Fahrer anhielt und dem Kind einen in der Hand gehaltenen Haustürschlüssel abnahm. Anschließend fuhr der Fahrradfahrer mit dem Schlüssel, welcher an einem Halstrageband befestigt war, in Richtung Biesingen davon.

Personenbeschreibung des Täters: ca. 40 Jahre, Glatze, kurzgeschnittener grauer Vollbart, abstehende Ohren, dunkles T-Shirt, türkisfarbene Hose.

Hinweise an das Polizeirevier Blieskastel (06842/9270).

