Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Wohnhaus

Kirkel (ots)

In der Nacht des 28.06.2020, gegen 00:00 Uhr, kam es in der Kaiserstraße, 66459 Kirkel, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein schwarzer Transporter (bis 3,5 Tonnen) mit auffallender Beschädigung am hinteren rechten Stoßfänger hiermit in Verbindung stehen, welcher bereits am Freitag den 27.06.2020 als möglicher Schrottsammler im Bereich Kirkel unterwegs gewesen sein soll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

