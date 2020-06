Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigungen an mehreren Kraftfahrzeugen in BLK-Bierbach

Blieskastel (ots)

In den letzten 4 Wochen, vornehmlich über die Wochenenden, wurden in der Eckstraße in Blieskastel-Bierbach an drei Fahrzeugen Sachbeschädigungen begangen. Ein bislang unbekannter Täter drehte Schrauben in die Laufflächen der Reifen der dort abgestellten Fahrzeuge. Betroffen ist hauptsächlich eine dort ansässige Firma für Kurierdienste. Bei einem weiteren Fahrzeug, wurden die Radmuttern beider Vorderräder gelöst.

Hinweise bitte an Polizeirevier Blieskastel. Tel. 06842/9270

