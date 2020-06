Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Webenheim

Blieskastel (ots)

Am Dienstagmorgen, 23.06.2020, gegen 08:30 Uhr, wurde in der Webenheimer Bliestalstraße an einem geparkten schwarzen VW-Golf mit HOM-Kreiskennzeichen der linke Außenspiegel abgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch die Lackierung des Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Das verursachende Fahrzeug, ein weißer Kleinwagen, vermutlich Marke Citroen, flüchtete in Richtung Einöd ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise an das Polizeirevier Blieskastel, 06842/9270

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell