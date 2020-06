Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Spandauer Straße in Homburg

Homburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2020, gegen 06:45 Uhr, wurden in der Spandauer Straße in Homburg zwei gegenüberliegende Schachtdeckel ("Gullideckel") von einem bislang unbekannten Täter ausgehoben und neben den Schächten auf die Fahrbahn gelegt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel. 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

