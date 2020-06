Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der L 119 zwischen Homburg und Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2020, kam es gegen 14:30 Uhr innerhalb weniger Sekunden zu zwei Verkehrsunfällen auf der L 119 zwischen Homburg und Kirkel-Limbach in Höhe der Einmündung nach Altstadt. Zunächst kam es bei stockendem Verkehr zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Wenige Sekunden danach übersah der Fahrer eines gelbgrünen Kleinwagens (Smart o.ä.) mit französischen Kennzeichen die noch nicht polizeilich abgesicherte Unfallstelle. Der Fahrer wollte der Unfallstelle ausweichen und verlor dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einem der anderen Unfallfahrzeuge. Anschließend fuhr der Fahrer des Kleinwagens einfach in Richtung Limbach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Es werden Zeugen des Unfalls gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen französischen Kleinwagen und dem Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 06841/1060.

