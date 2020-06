Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 16.06.2020, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde ein weißer Mercedes Benz CLK, Homburger Kreiskennzeichen, welcher auf dem Parkplatz der "Grünen Lunge" in Bexbach geparkt war, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell