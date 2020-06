Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Ladeninventar einer Shisha Lounge in Homburg

Homburg (ots)

Bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, einen Teil der Außenbestuhlung (8 Rattan Sessel) sowie einen großen Brauerei-Sonnenschirm der Shisha Lounge in der Eisenbahnstraße in Homburg entwendet zu haben. Die Sachen wurden während der Corona Pandemie im Kellerflur des Anwesens gelagert. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Das Fehlen der Gegenstände, Schadenshöhe ca. 800 EUR, bemerkte der Geschädigte erst am 08.06.2020.

Zeugen, insbesondere Nachbarn, die sachdienliche Hinweise geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

