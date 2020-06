Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdächtiges Fahrzeug in Gersheim-Niedergailbach

Gersheim-Niedergailbach (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 10.06.2020, nachts gegen 02:00 Uhr, wurde an einem Wohnanwesen in der Von-Bolanden-Straße in Gersheim-Niedergailbach mehrfach geklingelt. Als sich hierauf der Hauseigentümer zur Haustür begab, konnte er lediglich noch beobachten, wie sich ein blauer Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen von seinem Wohnanwesen entfernte. Personen konnte er keine mehr sehen, er erkannte auch keine Personen in dem Fahrzeug. Eine polizeiliche Überprüfung des abgelesenen polnischen Kennzeichens ergab keine Verdachtsmomente oder konkrete Ermittlungsansätze.

Zurzeit kursieren Falschnachrichten in sozialen Medien, wonach mehrere Männer sich durch solches Klingeln gewaltsam Zugang zu Wohnhäusern verschaffen würden, um anschließend die Bewohner auszurauben. Hierüber liegen der Polizei keinerlei Erkenntnisse vor. Nichts desto trotz sollten verdächtige Wahrnehmungen sofort bei der Polizei mitgeteilt werden.

