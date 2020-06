Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Homburg

Homburg (ots)

Am 13.06.2020 zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr brachen Unbekannte über ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnanwesen in der Lieselottenstraße ein. Es wurde Schmuck entwendet, der oder die Unbekannten konnten unentdeckt entkommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

