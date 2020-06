Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft

Homburg-Innenstadt (ots)

Am 13.06.2020 gegen 02:20 Uhr ereignete sich in einem Juweliergeschäft in der Stra-ße "Untergasse" in 66424 Homburg ein Einbruchdiebstahl. Hierbei schlugen vermut-lich zwei bislang unbekannte Täter die Panzerglasscheibe ein und entwendeten bis-lang noch unbekanntes Diebesgut. Über die genaue Höhe des Schadens und des Die-besgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Nach der Tat flüchteten die Täter fußläufig in Richtung der Talstraße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell