Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Ormesheim: Vier Pkw in einer Nacht beschädigt

Mandelbachtal-Ormesheim (ots)

In der Nacht vom 10.06.2020 auf den 11.06.2020 kam es zu insgesamt vier Fällen von Sachbeschädigungen an Kfz in Ormesheim. Ein bislang unbekannter Täter ging offensichtlich über die Kapellenstraße zur Straße "Am Heerberg" und anschließend in den "Tannenweg". Auf dieser Wegstrecke beschädigte er an vier Autos die Außenspiegel. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841/1060) in Verbindung zu setzen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell