Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Limbach: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kirkel-Limbach (ots)

Am Dienstag (8. Juni) kam es in Limbach gegen 13:00 Uhr auf der L 119 (Auf der Windschnorr) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Motorrädern. Ein 58-jähriger Mann aus Kirkel befuhr mit seinem Motorrad die Straße "Zum Schwimmbad", hinter ihm befand sich ein 66-jähriger Homburger ebenfalls mit einem Motorrad.

Als beide Fahrzeuge hintereinander nach rechts in die Straße "Auf der Windschnorr" in Richtung Kirkel-Neuhäusel einbogen (kurz vor der Auffahrt zur BAB 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen), verlor der vordere Motorradfahrer aus bislang nicht geklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Als dieser hierauf nach rechts umfiel, versuchte der hinter ihm befindliche 66-Jährige auszuweichen. Hierbei verlor er jedoch ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aus bislang nicht geklärten Gründen beschleunigte er sein Motorrad bei dem Ausweichmanöver. Infolgedessen schoss er geradeaus über die Fahrbahn und kam auf der Fahrspur der L 119 in Richtung Homburg zu Fall. Zu einer Kollision mit anderen Fahrzeugen kam es nicht.

Der 66-jährige Homburger wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in die Uniklinik Homburg verbracht. An seinem Motorrad entstand ein erheblicher Sachschaden.

Der 58-jährige Mann aus Kirkel wurde leicht verletzt. Auch an seinem Motorrad entstand Sachschaden.

Neben dem Rettungsdienst mussten die Feuerwehr Kirkel und ein Sachverständiger durch die Polizei angefordert werden. Durch die Feuerwehr, Löschbezirk Limbach, wurde eine Sichtschutzwand gestellt, um die Patientenversorgung nach außen abzuschirmen.

Aufgrund der länger andauernden Verkehrsunfallaufnahme kam es auf der L 119 zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell