Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Pkw in der Talstraße in Homburg entwendet

Homburg (ots)

Am Samstag (6. Juni) wurde gegen 18:28 Uhr in der Talstraße vor einem Kebab-Restaurant/Heimservice ein schwarzer A-Klasse Mercedes mit Neunkircher Kreiskennung von einem unbekannten Täter gestohlen. Der Pkw wurde kurz zuvor von einer Lieferfahrerin vor dem Restaurant abgestellt. In dem nicht verschlossen Fahrzeug steckte noch der Zündschlüssel, da die Fahrerin sich nur kurz in den Laden begab, um Essen zum Ausliefern abzuholen. Diesen Moment nutzte der unbekannte Täter zum Diebstahl des Mercedes, mit welchem er unbemerkt flüchten konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

