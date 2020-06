Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung

Blieskastel (ots)

Am Freitagabend, den 05.06.2020 gegen 19:00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Eier gegen die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bruchberg" in 66440 Blieskastel-Bierbach geworfen. Dass an der Hauswand herunter gelaufene Eigelb und Eiweiß konnte nicht einfach wieder entfernt werden, so dass es zu einer Sachbeschädigung kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

