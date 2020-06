Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kfz in der Finkenstraße in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Zeit vom 29.05.2020 bis zum 01.06.2020 wurde in der Finkenstraße in Bexbach an einem älteren Opel Corsa ein Außenspiegel abgerissen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Telefon: 06841/1060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell