Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Mehrfach an Pkw-Reifen manipuliert und beschädigt

Blieskastel-Wolfersheim (ots)

Im Blieskasteler Ortsteil Wolfersheim wurden in den vergangenen Wochen jeweils nachts in der Wolfharistraße (Ortsdurchgangsstraße) in einer Hofeinfahrt mehrfach die Reifen an den dort geparkten Pkw beschädigt. Seit Mitte März wurde nicht nur immer wieder die Luft durch das Ventil aus den Reifen gelassen, sondern auch in drei Reifen Schrauben eingedreht.

Aufgrund der Häufung der Taten und den bislang durchgeführten polizeilichen Ermittlungen muss von einer vorsätzlichen Tat ausgegangen werden.

Hinweise bitte an die Polizei Homburg, Tel.: 06841 1060.

