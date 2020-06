Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Goethestraße

Bexbach (ots)

Am Pfingstmontag, 01.06.2020, kam es zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr in der Goethestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten roten Pkw Mercedes A-Klasse im Vorbeifahren und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

