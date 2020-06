Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in einen Supermarkt in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Montag, den 01.06.2020 gegen 00:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter mit einem unbekannten Schlagwerkzeug ein alarmgesichertes Seitenfenster der Filiale eingeschlagen und beschädigt. Danach stieg der Täter trotz Alarmauslösung durch das Fenster in den Personalbereich des Supermarktes ein und durchsuchte mehrere Schränke nach Wertgegenständen und flüchtete wieder durch das Einstiegsfenster. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt und wird noch ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

