Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in landwirtschaftliche Lagerhalle in 66399 Ommersheim.

PI Homburg (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht vom 29.05.2020 auf den 30.05.2020 in eine größere, ausgelagerte Maschinenhalle zwischen Ommersheim und Aßweiler eingebrochen und zapften sich hier an zwei Traktoren Diesel und entwendeten dieses. Weiterhin entwendeten die Täter Stromkabel sowie Kanister, die sie mit dem Diesel befüllt hatten. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 1200 Euro liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

