Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Bäckerei LEHNERT in Blieskastel Mimbach.

PI Homburg (ots)

Am Morgen des 29.05.2020, in der Zeit zwischen 08:35 - 08:55 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz der Bäckerei LEHNERT, in Blieskastel Webenheim/Mimbach, Auf Scharlen, ein dort kurzfristig abgestellter silberner PKW beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug verließ im Anschluss die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

