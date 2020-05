Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in der Steinbachstraße in Homburg-Erbach.

PI Homburg (ots)

Am 29.05.2020 gegen 09:45 Uhr kam es in der Steinbachstraße in Erbach zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Der Geschädigte befuhr mit seinem Toyota hierbei die Steinbachstraße von Jägersburg kommend in Richtung Berliner Straße, als ihm in Höhe einer dortigen Metzgerei ein schwarzer Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkam und dessen Außenspiegel touchierte. Der Geschädigte hielt umgehend am Fahrbahnrand an. Der Unfallgegner führte seine Fahrt unerlaubt fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

