Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht: 61-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Homburg-Einöd (ots)

Am Dienstag (26.5.2020) kam es gegen 13:57 Uhr in Einöd in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 61-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad den rechten Gehweg von der Ortsmitte Einöd kommend in Fahrtrichtung Homburg. Als er sich in Höhe des Verkaufsstandes vom Erdbeerland befand, wurde plötzlich von der Beifahrerin eines dort haltenden Fahrzeuges die Beifahrertür des Pkw von innen geöffnet. Der Fahrradfahrer, welcher keine Chance mehr hatte auszuweichen, kollidierte mit der Fahrzeugtür und kam daraufhin zu Fall. Anschließend kam es zwischen der Frau und dem Radfahrer zu einer kurzen Konversation. Anstelle sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern und ihre Personalien anzugeben, begab sich die Frau dann wieder in das Fahrzeug, welches anschließend von der Unfallstelle flüchtete.

Der schwerverletzte Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in die Uniklinik Homburg verbracht. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw handeln. Die Ermittlungen zu der Beifahrerin und dem Fahrer des Fahrzeuges dauern an.

Es werden dringend Zeugen des Unfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen, Telefon: 06841/1060.

