Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Pkw

Homburg-Erbach (ots)

Zwischen Freitag, 22.5.2020, 23:50 Uhr, und Samstag, 23.5.2020, 06:00 Uhr, wurde an einem grünen VW Golf eine Seitenscheibe eingeschlagen. Danach wurde aus dem Pkw mit dem Kreiskennzeichen NF (Nordfriesland) eine Bohrmaschine entwendet. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls vor einem Wohnanwesen in der Van-Dyck-Straße am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell