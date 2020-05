Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Straßenverkehrsgefährdung in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, am Dienstag dem 12.05.2020 gegen 19:20 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum gefährdet zu haben in dem er mit einem schwarzen BMW Kombi mit HOM-Kreiskennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit innerorts rücksichtslos und grob verkehrswidrig in dem Verkehrskreisel in der Kleinottweilerstraße in Bexbach andere Verkehrsteilnehmer überholte. Hierbei soll es beinahe zu einem Unfall gekommen sein.

Es werden dringend Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Ermittlungsdienst, 06841-1060)

