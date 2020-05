Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in ein Ladengeschäft

Blieskastal (ots)

Am 19.05.2020 wurde gegen 01:05 Uhr in der Poststraße in Blieskastel von einem unbekannten Täter die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes mit einem Stein eingeworfen. Danach griff der Täter durch das entstandene Loch in das Schaufenster und entnahm aus der Auslage eine hochwertige Tasche und Schmuck.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

