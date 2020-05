Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: 13-Jährigem auf offener Straße Bluetooth Lautsprecher gestohlen

Homburg (ots)

Am 18.05.2020 wurde gegen 18:00 Uhr einem 13 jährigen Jungen, der gemeinsam mit einem Freund die Bexbacher Straße in Homburg entlang lief, in Höhe des Treppenaufgangs zur Saarstraße eine schwarze Bluetooth Lautsprecher Box von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Laut Zeugen soll das Kind zunächst von dem Täter in ein Gespräch verwickelt worden sein. Diese Situation nutzte der Täter dann, um an den Bluetooth Lautsprecher zu gelangen. Nachdem der Täter den Lautsprecher an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß über die Treppe in Richtung Saarstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175cm groß, normale Statur, ca. 16 bis 18 Jahre alt, dunkle Basecap

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

