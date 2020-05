Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Zoohandlung/Geschäft für Tierbedarf in Homburg

Homburg (ots)

Am Sonntag, den 17.05.2020, kam es in der Zeit von 02:23 Uhr bis 02:28 Uhr zu einem Einbruch in eine Zoohandlung in der Straße "In den Rohrwiesen" in 66424 Homburg. Der bislang unbekannte Täter trat hierbei die elektrische Schiebetür ein, wodurch der Täter ins Innere des Objekts gelangen konnte. Hier wurden zwei Kassen angegangen, welche allerdings ohne Inhalt waren. Ohne Diebesgut verließ der Täter anschließend das Gebäude durch einen Notausgang, wodurch schließlich der Alarm ausgelöst wurde. An der elektrischen Schiebetür sowie an den Kassen entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell