Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Klappläden

Bexbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 13.5.2020 23:00 Uhr auf Donnerstag, den 14.05.2020 08:00 Uhr (Feststellzeit) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Niederbexbacher Straße in 66450 Bexbach insgesamt 15 Klappläden von einem Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses. Der entstandene Schaden wird auf 375EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Homburg, Tel.: 06841/1060.

