Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw

Homburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.5.2020) kam es gegen 04:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw Renault mit HOM-Kreiskennzeichen. Der Rettungswagen befuhr unter Sonderrechten die B 423 (Zweibrücker Straße) aus Richtung Homburg-Schwarzenbach kommend in Richtung Bexbach. Als er in den - durch eine Lichtsignalanlage geregelten Kreuzungsbereich - der B 423 / Ringstraße / Entenmühlstraße einfuhr, kam es zu einer Kollision mit dem Renault Twingo, der den Kreuzungsbereich aus Richtung Entenmühlstraße geradeaus in Richtung Ringstraße passierte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 46-jährige Fahrerin des Renault Twingo leicht verletzt. Sie wurde in die Uniklinik Homburg verbracht.

Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus war der Kreuzungsbereich für ca. eine Stunde gesperrt.

