Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand eines Altkleidercontainers

Bexbach (ots)

Am 11.05.2020 gegen 02:30 Uhr wurde in der Poststraße in Bexbach ein Feuer gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein Altkleidercontainer hinter dem Neubau des Altenheimes auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt wurde. Die im Container befindlichen Kleider verbrannten zu einem großen Teil, am Container entstand ebenfalls Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

