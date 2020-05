Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand von Müllsäcken an der Saarpfalz-Halle in Ommersheim

Mandelbachtal-Ommersheim (ots)

In der Nacht vom 10.05.2020 kam es zwischen 22:45 Uhr und 23:15 Uhr zum Brand mehrerer Müllsäcke an der Saarpfalz-Halle in Ommersheim. Durch das Feuer wurde unter anderem die dort befindliche Außenfassade beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

