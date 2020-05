Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall, Bexbacher Straße, Anschlussstelle Homburg

Homburg (ots)

Am 07.05.2020, gegen 07:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B 423 / L 218 in Höhe der Anschlussstelle Homburg (Mitfahrerparkplatz Reiskirchen) Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW mit Bad-Kreuznacher Kreiskennzeichen und einem grauen VW Touran mit Völklinger-Kreiskennzeichen. Hierbei befand sich der Lkw auf der B 423 aus Bexbach her kommend in Fahrtrichtung Homburg. Der Pkw kam aus Fahrtrichtung Reiskirchen und wollte auf die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim auffahren.

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zur Rotlichtsituation an der dortigen Ampelanlage machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel. 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

