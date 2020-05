Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand auf Gelände eines Fahrzeughändlers in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am 09.05.2020, gegen 18:41 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Homburger Fahrzeughändlers in der Kaiserslauterer Straße in Homburg-Bruchhof zum Brand eines Grillunterstandes. Der Eigentümer hatte zuvor Kartonagen verbrannt und die Glutreste anschließend nicht ausreichend abgelöscht, sodass es zu einer erneuten Brandentwicklung kam. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden, jedoch musste die L 119 in Fahrtrichtung Vogelbach für den Einsatz der Feuerwehr für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Eintreffende Fahrzeuge wurden umgeleitet.

