Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl in der Schillerstraße in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am Morgen des 09.05.2020 wurde in der Schillerstraße in Homburg ein Fahrrad aus einer offenstehenden Garage entwendet.

Aufgrund der Vielzahl der Fahrraddiebstähle in den vergangenen Wochen wird um verstärkte Aufmerksamkeit gebeten, Fahrräder mit entsprechenden Sicherungseinrichtungen in geeigneter Weise gegen Diebstahl zu sichern und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei zu informieren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

