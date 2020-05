Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in 66399 Ommersheim, Hüttenweg

Mandelbachtal (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 08.05.2020, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr, im Hüttenweg einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, Opel Astra, mit HOM-Kreiskennzeichen, vorne links. Hier entstand ein Schaden am Kotflügel von ca. 1000 Euro. Es liegen bisher keine Hinweise auf einen Verursacher vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Poli-zei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

