Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl an PKW in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 06.05.2020 zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr wurden in Bexbach an einem roten PKW der Marke Renault Twingo mit HOM-Kreiskennzeichen beide Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum an der L 226 zwischen Bexbach-Mitte und Rothmühle nahe den dortigen Tennisplätzen auf einem Feldweg abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell