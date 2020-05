Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brand eines Holzunterstandes in Niederbexbach

Bexbach (ots)

Am 06.05.2020, gegen 15:34 Uhr, kam es in der Bliestalstraße in Bexbach in einem Garten zu einem Brand. Das Feuer entstand vermutlich in einem Komposter des Anwesens und ging auf einen Holzunterstand des Nachbaranwesens über, wodurch sich dort ein Vollbrand entwickelte. Der Brand wurde von der Feuerwehr Bexbach vollständig gelöscht, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort waren. Die Straße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen noch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

