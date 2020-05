Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperliche Auseinandersetzung in Homburg- Erbach

Homburg (ots)

Am 06.05.2020, gegen 13:10 Uhr, kam es in der Dürerstraße, Höhe Einmündung zur Karolinenstraße, auf einer Firmenparkfläche, die sich gegenüber eines Eiscafés befindet, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich die Personen bereits in unbekannte Richtung entfernt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

