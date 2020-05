Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Bäckereifiliale

Homburg (ots)

In der Nacht vom 05.05.2020 auf den 06.05.2020 wurde in eine Bäckereifiliale in der Homburger Straße im Bereich des Römermuseums in Schwarzenacker eingebrochen. Es wurde mit viel Aufwand die Eingangstür aufgehebelt und danach versucht, Wertgegenstände zu entwenden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

