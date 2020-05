Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in ein Hotel in Bexbach

Bexbach (ots)

In der Zeit vom 30.04. bis 05.05.2020 wurde in der Straße "Hochwiesmühle" in ein Hotel eingebrochen. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich zunächst Zutritt in einen Teil des Hotelkomplexes. Danach brach er in mehrere Hotelzimmer ein. Dort entwendete er diverse Getränke aus den Minibars.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell