Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Firmengebäude in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Montag, 04.05.2020, kam es am späteren Abend zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße "In der Kolling" in Bexbach. Hierbei verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu einem Druckerei-Gebäude und durchsuchte es nach geeignetem Diebesgut. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell