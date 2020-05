Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der L 223

Homburg-Bruchhof (ots)

In den Morgenstunden des 05.05.2020 ereignete sich auf der L 223 zwischen der BAB-Anschlussstelle Waldmohr und der Einmündung L 223/L 119 (Kaiserslauterer Straße in Homburg-Bruchhof) eine Verkehrsunfallflucht. In der dortigen Rechtskurve kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW (grauer Hyundai Veloster mit Homburger-Kreiskennzeichen) nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Danach flüchtete der Fahrzeugführer vermutlich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit, den Pkw ließ er an der Unfallstelle zurück.

Der unfallbeschädigte Pkw wurde gegen 05:30 Uhr von einer anderen Verkehrsteilnehmerin entdeckt.

Zeugen,die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell