Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch, 29.04.2020, kam es auf dem Parkplatz des Dehner Garten-Centers zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr wurde ein geparkter Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ausparken beschädigt. An dem geparkten Pkw entstand ein Streifschaden am Heckstoßfänger. Anstelle sich um den entstanden Schaden zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell