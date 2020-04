Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl in der Schillerstraße in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28.04.2020 wurde in der Schillerstraße in Homburg aus dem Hof eines Wohnanwesens ein schwarzes Mountainbike entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Telefon 06841/1060.

