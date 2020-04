Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in eine Metzgerei in Homburg-Kirrberg

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum vom 25.04.2020 (14:00 Uhr) bis zum 27.04.2020 (06:15 Uhr) kam es zu einem Einbruch in eine Metzgerei in der Ortsstraße in Kirrberg. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die zur Straße hin gelegene Haupteingangstür der Metzgerei gewaltsam aufgehebelt. Hierüber hatte der Täter Zugang zum Verkaufsraum, aus welchem er mehrere Wurstwaren entwendete. Im Anschluss konnte sich der Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit entfernen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 / 1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell