Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises.

PI Homburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am 24.04.2020, in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr, mit einem auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung abgestellten PKW, an welchem hierdurch Sachschaden entstand. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell